Başkentteki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika
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Başkentteki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet hapis istendi

24.06.2022 15:27
Başkentteki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet hapis istendi

Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada borçlusunu öldüren sanık Osman Özdemir hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada borçlusunu öldüren sanık Osman Özdemir hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Altındağ ilçesi Hacettepe mahallesinde yaşanan olayda aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Şahmerdan Gürbüz ve Osman Özdemir'in sözlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmanın ardından Özdemir, Gürbüz'ü 10 yerinden vurup öldürdükten sonra kaçtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Özdemir hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenirken eski sevgilisi Didem K. hakkında ise 'delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Osman Özdemir ve tutuksuz sanık Didem K. salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık pandemi sebebiyle maddi problemler yaşadığını ve ortağı Abdullah Gürbüz ve Şahmeran Gürbüz'le görüşüp ortaklığı bitirmek için konuştuğunu fakat anlaşamadıklarını beyan etti.

"Ben ondan önce davrandım ve sıktım"

Maktul Şahmeran Gürbüz'ün kendisiyle konuşmak için kahveye çağırdığını belirten sanık Özdemir, "Selam verdim selamımı almadı, elimi uzattım benimle tokalaşmadı. Bana ters bir şekilde 'otur şuraya beni arıyormuşsun hayırdır' dedi. 'Senden 200 bin TL alacağım var. Perişanım, evime icralar gelip duruyor, tüm hesaplarıma el konuldu' dedim. Şahmeran ise, '200 bin TL için evime mi geldin 200 bin TL paramı benim için' dedi. Tartışma esnasında Şahmeran sol taraftan bana yumruk attı. Ben yere düşünce hemen silahını çekti ben ondan önce davranarak silahı çekip sıktım ve kaçtım" dedi. Tutuksuz sanık Didem K. ise, Osman Özdemir'in cinayetten sonra kendisine geldiğini ve evin adresini değiştirmesini istediğini söylediğin, kendisinin de emniyete giderek Osman Özdemir'i ihbar ettiğini ifade etti. Tanıkların da dinlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Osman Özdemir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentteki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki alacak verecek cinayetinde sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika
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