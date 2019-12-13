Başkentteki lisede şehitler Tunca ve Çam adına kütüphane açıldı - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Bilgi ve Şehit Kütüphaneler Topluluklarının bir lisede kurduğu kütüphaneye, şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Emre Tunca ve bomba imha uzmanı Ahmet Çam'ın adları verildi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, Çankırı ve Çubuk havzasının, Türkiye'nin en çok şehit veren bölgesi olduğunu belirterek, "O halde şu soruyu sormak lazım, bu bölgelerin sahipleri acaba yerin üstündekiler mi, altındakiler mi? Bu toprakların gerçek sahipleri aslında bizim defnettiğimiz, şeklen toprağa verdiklerimiz." dedi.

Şehit Kütüphaneler Topluluğu Koordinatörü Sercan Kürklü de bugün kurdukları 198. kütüphanenin açılışını yaptıklarını ifade ederek, emeği geçen gönüllülere, şehit yakınlarına ve AYBÜ Bilgi Topluluğuna teşekkür etti.

Şehit bomba imha uzmanı Ahmet Çam'ın eşi Emine Çam, kütüphaneye eşinin adının verilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "İsmi pek çok yerde verildi. Her yerde verilsin gurur verici. O her zaman bizim kahramanımız, bütün şehitlerin ruhu şad olsun." dedi.

Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Emre Tunca'nın babası Bahtiyar Tunca da, şehitlerin unutulmaması için kütüphaneye isimlerinin verilmesinin kendilerini onurlandırdığı ve mutlu ettiğini söyledi.

Kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür eden Tunca, "Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, şehadetlerini kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun, vatanımız sağ olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, şehit ailelerine hediye takdim edildi ve kütüphanenin açılışı yapıldı.