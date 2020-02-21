Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi - Son Dakika Spor

Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

19 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi, System.String[]

2021 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan 1. periyodun ilk 5 dakikası 6-5 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Melih Mahmutoğlu'nun bitime 3.40 dakika kala 3 sayılık basketiyle skor 10-10'da eşitliği sağladığı periyot, 18-17 Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlandı. 2. periyodun ilk 3 dakikası 24-24, 6. dakikası ise 29-29 eşitlikle geçildi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Türkiye'nin Melih Mahmutoğlu, Semih Erden ve Berkan Durmaz ile Hollanda'nın ise Roeland Schaftenaar, Kherrazi ve de Jong ile hücumda etkili olduğu ilk yarı sonucunda, soyunma odasına konuk ekibin 41-38 üstünlüğüyle girildi. Maçta 3. periyodun ilk 5 dakikası Kartal Özmızrak ve James Metecan Birsen'in basketleri sonucunda Türkiye'nin 51-46 üstünlüğüyle geçildi. Periyot, 54-54 eşitlikle sona erdi.

PAZARTESİ GÜNÜ RAKİP İSVEÇ

Milli takımın sadece 3 sayı kaydedebildiği son periyodun ilk 5 dakikası, Hollanda'nın 58-57 üstünlüğüyle geçildi. Ay-yıldızlılar suskunluğunu periyodun 6 dakikası geride kalırken Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle bozdu: 60-58. Türkiye, Hollanda'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skor 60-66'da oyunu molayla kesti. Molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı. A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Melih Mahmutoğlu, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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