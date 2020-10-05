Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Budo Gemlik-Final Spor: 72-79

Semt77 Yalovaspor-Sigortam.Net: 78-89

B Grubu:

Kocaeli BŞB Kağıtspor-Global Connect Travel Düzce: 81-82

Samsunspor- Bornova Belediyesi: 76-84

C Grubu:

İstanbul Basket- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 55-80

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Ankara Anadolu Basket: 62-73

D Grubu:

Mamak Belediyesi- Akhisar Belediye Basketbol: 74-90

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 58-71