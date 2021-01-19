Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Öte yandan, karşılaşmanın 3. periyodunda salonda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle maç bir süre durdu.

Spartak Moskova'da 17 sayıyla Ignatova, CEKK Cegled'da 16 sayıyla Bozoki takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Rus ekip, üçüncü periyodunu 55-46 önde kapattığı karşılaşmayı 78-61'lik skorla kazandı.

Antakya Spor Salonu'nda yapılan C Grubu ilk seri müsabakalarında Rusya 'nın Spartak Moskova takımı, Macaristan temsilcisi CEKK Cegled ile karşı karşıya geldi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele eden Spartak Moskova , Hatay 'da oynanan karşılaşmada CEKK Cegled'ı 78-61 yendi.

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