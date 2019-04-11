Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

1 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde heyecan yarın başlıyor.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde heyecan yarın başlıyor.

Macaristan'ın Sopron kentinin ev sahipliği yapacağı kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en üst düzey organizasyonunda yarın yarı final maçları oynanacak.

Yarı finalde TSİ 18.00'de Çekya'nın USK Prag takımıyla Rusya'nın Dinamo Kursk, TSİ 21.00'de de bir diğer Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile Macaristan'ın Sopron Basket takımı karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda final mücadelesi 14 Nisan Pazar günü yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:15 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi! NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Tarihine Geçti! Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]