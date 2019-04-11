Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
1 saat önce
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde heyecan yarın başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:15 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi Dörtlü Finali'nde heyecan yarın başlıyor. Macaristan
'ın Sopron kentinin ev sahipliği yapacağı kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en üst düzey organizasyonunda yarın yarı final maçları oynanacak.
Yarı finalde TSİ 18.00'de Çekya'nın USK Prag takımıyla Rusya
'nın Dinamo Kursk
, TSİ 21.00'de de bir diğer Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile Macaristan'ın Sopron Basket takımı karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda final mücadelesi 14 Nisan Pazar günü yapılacak.
Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi!
NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Tarihine Geçti!
Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım