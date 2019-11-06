Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında Rus ekibi Dinamo Kursk'u 73-54 yendi.

Kursk kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-16 önde bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına da 6 sayılık farkı koruyarak (35-41) gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 17 sayıya çıkaran (41-58) sarı-lacivertliler, sahadan 73-54 galip ayrıldı.

Fenerbahçeli Iagupova, 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 6 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, gruptaki 3. galibiyetini, Dinamo Kursk ise 2. yenilgisini aldı.