Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Şahinbey Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Valentin Oliot (Fransa)Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 13, Vasiliauskas 6, Erol Can Çinko 13, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 6, Metehan Akyel 3, Batuhan Dikmen, Murat GöktaşERA Nymburk: Benda...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Şahinbey


Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Valentin Oliot (Fransa)

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 13, Vasiliauskas 6, Erol Can Çinko 13, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 6, Metehan Akyel 3, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş

ERA Nymburk: Benda 11, Dalton 2, Rogic 14, Hankins 14, Hruban 22, Booker 8, Kriz 1, Paterka 3, Bohacik 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-41

3. Periyot: 52-54

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 79-69 yenildi.

Gaziantep, basketbol, Litvanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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