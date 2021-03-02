Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

02.03.2021 22:27
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: AnkaraHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)Türk Telekom: Johnson 21, Baldwin, Mehmet Baygül 8, Samet Geyik, Wiltjer 14, Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Foster 16, O'Bryant 11SIG Strasbourg: Jefferson 15, Cavaliere 6, Udanoh 7, Bohacik...

Salon: Ankara

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

Türk Telekom: Johnson 21, Baldwin, Mehmet Baygül 8, Samet Geyik, Wiltjer 14, Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Foster 16, O'Bryant 11

SIG Strasbourg: Jefferson 15, Cavaliere 6, Udanoh 7, Bohacik 10, Colson 18, Lansdowne 12, Maille 2, Morin 6

1. periyot: 25-20

Devre: 46-37

3. periyot: 64-56

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını 83-76 mağlup etti.

Türk Telekom, Strasbourg, Letonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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