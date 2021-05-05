Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Salon: Nagorny

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye 20, Morgan 18, Metecan Birsen 12, Onuralp Bitim 2, Nusret Yıldırım, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva

1. periyot: 24-22

Devre: 41-38

3. periyot: 55-56

5 faulle çıkan: 37.50 Obasohan (ERA Nymburk)

Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya ekibi ERA Nymburk'u 84-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın başında Tuma, Zimmerman ve Hruban'ın basketleriyle 8-2 üstünlük kuran rakibine M'Baye, Morgan ve Taylor'la 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka 10-8 öne geçti. Son dakikasına 22-22 eşitlikle girilen periyodu ERA Nymburk 24-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta her iki takımın da sayılar ürettiği ilk 5 dakikalık bölüm 31-31 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha etkili olan ERA Nymburk, 5 sayılık farka (41-36) ulaştığı periyodu 41-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında 43-38 üstünlük kuran rakibi karşısında Henry ve M'Baye ile 8-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 46-43 öne geçti. Henry'nin sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka tekrar geriye düşse de Metecan Birsen'in son saniyede bulduğu basketle periyodu 56-55 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen son periyotta son 4 dakikaya 69-69 eşitlikle girildi. Dalton'un basketiyle 71-69 öne geçen rakibi karşısında M'Baye, Taylor ve Morgan'la 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 38. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 78-71. Etkili oyununu sürdüren Türk temsilcisi müsabakadan 84-73 galip ayrıldı.