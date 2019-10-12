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Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat ParlakGaziantep Basketbol: Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Crawford 16, Vasiliauskas 3, Sanders 7, Can Uğur Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 5, Erol Can Çinko 2, Metehan Akyel 13.

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Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat Parlak

Gaziantep Basketbol: Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Crawford 16, Vasiliauskas 3, Sanders 7, Can Uğur Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 5, Erol Can Çinko 2, Metehan Akyel 13.

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa, White 3, Phillip 2, Lojeski 9, Williams 16, Berkan Durmaz 24, Berk İbrahim Uğurlu 5, Barış Ermiş 17, Muhsin Yaşar 5, Mejia

1. Periyot: 21-17

Devre: 35-35

3. Periyot: 55-59

Beş faulle çıkanlar: 30.46 Hagins (Gaziantep Basketbol)

Basketbol Süper Ligi 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 81-69 mağlup etti.

İlk periyot karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun son saniyelerinde Crawford'un bulduğu 3 sayılık basketle ev sahibi ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. İkinci periyotta iki takım da savunmasını artırınca soyunma odasına 35-35 eşitlikle girildi.

Üçüncü periyotta konuk takım temposunu arttırarak, bulduğu sayılarla final periyoduna 59-55 önde girdi.

Son periyotta etkisini arttıran Bursa temsilcisi, arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı.

Can Uğur Öğüt, Orhan Aydın, Ozan Çakar, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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