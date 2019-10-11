Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya)

Anadolu Efes: Micic 23, Tolga Geçim, Anderson 2, Peters 14, Dunston 18, Larkin 26, Singleton 2, Doğuş Balbay 5, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Simon

ALBA Berlin: Hermannsson 4, Giedraitis 21, Mattisseck 8, Sikma 15, Nnoko 10, Mason 2, Siva 10, Giffey 13, Schneider 4, Ogbe 4, Cavanaugh 14

1. Periyot: 27-25

Devre: 43-40

3. Periyot: 69-72

Normal süre: 95-95

Beş faulle çıkan: 44.25 Sikma (ALBA Berlin)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 95-95 sona eren maçta Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmalarda 106-105 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hücum ribauntları ve üst üste bulduğu dış atış isabetleriyle başlayan ALBA Berlin, 7. dakikayı 20-16 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde Larkin'in performansının yanı sıra topu iyi paylaşarak rakibine karşılık veren Anadolu Efes, 9. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği müsabakanın ilk periyodunu lacivert-beyazlılar, Dunston'ın pota altından kaydettiği basketle 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı hızlı hücumlarla başladı. Dengede giden karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olmaya devam eden Almanya temsilcisi, 15. dakikayı 36-34 önde bitirdi. Savunmada ritmini bir türlü bulamayan Anadolu Efes, buna rağmen kısa oyuncularıyla skor üretti. Lacivert-beyazlılar, devreyi 43-40 önde kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Anadolu Efes'in Larkin ve Micic'le kaydettiği üç sayılık basketlere ALBA Berlin, Sikma ile yanıt verirken 24. dakika 52-52 geçildi. Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü çeyrekte iki ekip de periyodun son anlarında boyalı alanı etkili kullandı. Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, Cavanaugh'un dış atış isabetiyle final periyoduna 72-69 üstün girdi.

Anadolu Efes, son çeyreğe iyi başlamadı. Ev sahibi ekip, yapılan top kayıplarıyla da ritmini kaybetti. Siva, Nnoko ve Mattisseck ile üst üste sayılar bulan ALBA Berlin, 35. dakikayı 86-80 üstün geçti. Taraftarının da desteğini arkasına alarak oyunun iki yönünde toparlanan lacivert-beyazlılar, bulduğu kritik basketlerle maçtan kopmadı. Anadolu Efes, Dunston'ın pota altı sayılarıyla 37. dakikada öne geçti: 87-86. Giffey ve Giedraitis'le skor üstünlüğünü yeniden eline alan (90-93) rakibine Micic'in son anlarda savunmada ve hücumda ortaya koyduğu performansla karşılık veren ev sahibi takım, 39. dakikayı 95-93 önde tamamladı. Konuk ekip, Siva'nın serbest atış isabetleriyle bitime 54 saniye kala eşitliği sağladı: 95-95. Kalan sürede iki ekip de son hücumlarında skor üretemedi ve maçın normal süresi 95-95 beraberlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarına 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 43. dakikayı 104-101 önde geçti. Serbest atış isabetleriyle oyuna tutunan ALBA Berlin, uzatmaların son 26 saniyesinde farkı 1 sayıya indirdi: 106-105. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 106-105 kazandı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 3. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

Larkin parkelere döndü

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, ALBA Berlin karşısında bu sezon ilk maçına çıktı.

Sakatlığı sebebiyle formasından bir süredir uzak kalan 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 30 dakika 6 saniye süre alırken 26 sayı, 5 asist kaydetti.

Larkin, geçen sezon Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde finale yükselmesinde ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Sürpriz evlilik teklifi

Anadolu Efes-ALBA Berlin mücadelesinde, ilk çeyreğin bitimiyle salonda sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.

Anonsörün duyurusunun ardından lacivert-beyazlı bir taraftar, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Teklifin kabulüyle, salondaki diğer taraftarlar çifti alkışlarıyla kutladı.