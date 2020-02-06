Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu H Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 76-68 yenildi.
TOFAŞ, İspanya'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte etkisini artıran ev sahibi ekip devre arasına 43-34 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreğin sonunda TOFAŞ skoru 59-59'a getirse de Unicaja Malaga karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 2. mağlubiyetini alırken, Unicaja Malaga 4. galibiyetine ulaştı.