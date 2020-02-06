Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu H Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 76-68 yenildi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu H Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 76-68 yenildi.

TOFAŞ, İspanya'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte etkisini artıran ev sahibi ekip devre arasına 43-34 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin sonunda TOFAŞ skoru 59-59'a getirse de Unicaja Malaga karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 2. mağlubiyetini alırken, Unicaja Malaga 4. galibiyetine ulaştı.

basketbol, İspanya, Malaga, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 yendi! İşte maçın özeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 07:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]