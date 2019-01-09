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Basketbolda Maçın Ardından

15 dakika önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya 80-65 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya 80-65 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ernak, CSKA Moskova'nın kaliteli bir ekip olduğunu aktararak, "Gösterdiğimiz efordan dolayı mutluyum. Türk oyuncuların takımı sahiplenerek oynamasını istiyorum. Bugün bunu gösterdiklerini düşünüyorum. Birinci ve üçüncü periyotların ilk beş dakikasında tecrübeli oyuncularım saha içerisine stratejimizi yansıtamadı. Rakibimiz bu sıralarda farkı açtı. CSKA gibi bir takıma karşı çok iyi efor sarf etsek de dönmekte zorlandık." ifadelerini kullandı.

Yarın THY Avrupa Ligi maçı için Karadağ'a hareket edeceklerini ifade eden Ernak, "İki gün sonra ise ligde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacağız. Zorlu bir fikstürümüz var." şeklinde konuştu.

Selçuk Ernak, takım içerisinde yabancı-Türk ayrımı yapmadan fayda alabileceği oyunculara şans verdiğini belirterek, "Avrupa Kupası diye 8 yabancı oyuncuyu oynatma gibi bir düşüncem yok. Tercihimi bugün Türk kısa oyunculardan yana kullandım." değerlendirmesinde bulundu.

Itoudis: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Savunmada iyi oynadıklarını vurgulayan Itoudis, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasmanda maç boyunca oyunun kontrolünü elimizde bulundurarak kazandık. Rakibimizi hücum ribauntlarında durdurduk. Zor şutlarda isabetler bulduk. Zor pozisyonlarda boşlukları bulmakta başarılıydık." yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Avrupa, Moskova, Spor
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