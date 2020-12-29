Basketbolda maçın ardından - Son Dakika

Basketbolda maçın ardından

29.12.2020 22:31
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 73-65 yenildikleri Real Madrid müsabakasında iyi oynamalarına rağmen rakiplerinin son anlarda bulduğu basketlerle maçı kazandığını söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 73-65 yenildikleri Real Madrid müsabakasında iyi oynamalarına rağmen rakiplerinin son anlarda bulduğu basketlerle maçı kazandığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Tüm maç iyi basketbol oynadık ancak maçın sonlarına doğru ikili oyunlarda boş şutları kaçırdık. Aynı zamanda çok fazla 3 sayılık şut kaçırdık. Karşılaşmanın son anlarında 3 pozisyonda Rudy Fernandez ve Carroll ile şutları soktular ve maçı kazandılar." diye konuştu.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise karşılaşmanın sonundaki performanslarının galibiyeti getirdiğini belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu şartlar vardı ama iyi oynadık. Maça iyi başlayamadık ancak sonrasında defansta ve hücumda iyi işler yaptık. İyi şutlar bulduk ve doğru anları iyi kullandık. Maçın sonu da bize galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan transfer ettikleri Alex Tyus ile ilgili ise Laso, "Alex, yüksek tecrübeye sahip iyi bir THY Avrupa Ligi oyuncusu. İhtiyacımız olan bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.

Türk Hava Yolları, Ergin Ataman, Anadolu Efes, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor


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