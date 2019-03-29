Baskil'de Okuma Etkinliği

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.



Osman Benzeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kızılay gönüllüleri öğrencilere kitap okuma ile ilgili seminer verdi.



Baskil Kütüphane Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı

Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi

Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu

İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti