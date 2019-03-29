Son Dakika Haberleri: Baskil'de Okuma Etkinliği

Baskil'de Okuma Etkinliği

12 dakika önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.

Baskil'de Okuma Etkinliği, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik okuma etkinliği düzenlendi.

Osman Benzeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kızılay gönüllüleri öğrencilere kitap okuma ile ilgili seminer verdi.

Baskil Kütüphane Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Elazığ, Baskil, Güncel
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