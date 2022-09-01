Baskil'de şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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Baskil'de şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı

01.09.2022 14:19
Baskil'de şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı

Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı.

Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Özel İdaresinin bütçesi ile şehit Sekin'in kabrinin de bulunduğu Baskil Doğancık köy yolunda asfaltlama ve çevre düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Belediyenin desteğiyle şehit Sekin'in kabrinin bulunduğu alan ve yolunun modern bir görünüme kavuştuğunu kaydeden aktaran Akmurat, "Şehidimiz Sekin'in naaşının bulunduğu alanda kilitli parke çalışması yapıldı. Emeği geçen Vali Ömer Toraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve görevlilere çok teşekkür ederim. Şehidimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.

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Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Fethi Sekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Baskil'de şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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