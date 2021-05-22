Baskil Kaymakamı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarını ödeyemeyeceklerini söyledi. Şehitlerin kıymetli bir emaneti olan ailelerini sık sık ziyaret ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Bir sıkıntıları, sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ve İlçe Emniyet Amiri Murat Demir de yer aldı.

Son Dakika

ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla

Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım

Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü

Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim

Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak

Çiftçiler daha önce böyle bir kuraklık görmedi! Konya Ovası'nda tarlalar mera oldu

Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı