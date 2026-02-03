Baskılara Karşı Kadıköy'de Protesto - Son Dakika
Baskılara Karşı Kadıköy'de Protesto

03.02.2026 20:31
Kadıköy'de yapılan basın açıklamasında gözaltılar protesto edildi, özgürlük vurgusu yapıldı.

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında bulunduğu 96 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonlar Kadıköy'de Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce yapılan açıklamada "Basın özgürlüğü, örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel ve anayasal haklardır. Siyasi partilerin, gazetecilerin, kadın örgütlerinin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin ve gençlik örgütlerinin hedef alınması; iktidarın demokrasiye ve halk iradesine olan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Hukuksuz gözaltılarla, sabah baskınlarıyla, yargı sopasıyla toplumu teslim alma girişimleri dün olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy Süreyya Operası önünde akşam saatlerinde yapılan açıklamada "Bugün güne, bir kez daha hukuksuz baskınlar ve gözaltılarla başladık. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla, bu düzenin çürümüşlüğüne ve baskı politikalarına karşı mücadele eden sosyalist, devrimci ve demokratik güçler hedef alınmıştır" denildi. Açıklamada operasyonlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'de de iktidar, derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, kadın cinayetleri, doğa talanı ve emek sömürüsü karşısında toplumsal muhalefeti susturmayı hedefleyen saldırılarını artırmaktadır"

"Dünyanın dört bir yanında kapitalizmin yarattığı yıkım, faşizmin ve sömürgeciliğin işgalleri, savaşları ve soykırım politikaları sürerken; halkların eşitlik, özgürlük ve adalet talepleri baskı ve zor yoluyla bastırılmak istenmektedir. Türkiye'de de iktidar, derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, kadın cinayetleri, doğa talanı ve emek sömürüsü karşısında toplumsal muhalefeti susturmayı hedefleyen saldırılarını artırmaktadır. Bugün yaşanan gözaltılar bu politikanın bir devamıdır."

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında bulunduğu; Polen Ekoloji Derneği, BEKSAV, ETHA Haber Ajansı, Atılım Gazetesi, Kaktüs Genç Kadın Derneği, ÖTSP ve SGDF'de faaliyet yürüten mücadele yoldaşlarımız, uzun süredir sistematik biçimde hedef gösterilmekte, baskı ve tehditlerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Nitekim bu saldırıların zemini günler öncesinden yaratılmış, yoldaşlarımız, maruz kaldıkları bu saldırıları ve hedef haline getirildiklerini günler öncesinden kamuoyu ile paylaşmıştır"

Operasyonların; çetelerin, çocuk istismarcılarının ve uyuşturucu tacirlerinin yalan ve iftiraya dayalı beyanlarıyla kurgulandığının savunulduğu açıklama şöyle devam etti:

"Hukuksuz gözaltılarla, sabah baskınlarıyla, yargı sopasıyla toplumu teslim alma girişimleri dün olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır"

"Bu operasyonlar; gerçek suçluları aklarken, halkın özgürlük ve eşitlik mücadelesini yürütenleri kriminalize etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, bu kirli senaryolar ne sosyalistleri ne devrimcileri ne de halkların meşru mücadelesini yürütenleri susturabilir. Basın özgürlüğü, örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel ve anayasal haklardır. Siyasi partilerin, gazetecilerin, kadın örgütlerinin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin ve gençlik örgütlerinin hedef alınması; iktidarın demokrasiye ve halk iradesine olan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Hukuksuz gözaltılarla, sabah baskınlarıyla, yargı sopasıyla toplumu teslim alma girişimleri dün olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır."

Faşizme karşı örgütlü mücadele yürütmek meşrudur. Bu meşruiyet, halkların yaşadığı eşitsizliklerden, sömürüden ve baskıdan doğmaktadır. Bizler İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, halkların ve inançların, ekolojistlerin ve ezilen tüm kesimlerin verdiği onurlu ve meşru mücadeleyi savunuyoruz. Bu saldırılar karşısında susmayacak, geri adım atmayacak, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu sürecin takipçisi olacağımızı, demokratik kamuoyunu bilgilendirmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz"

Çiçek Otlu:  "Zorlu bir yolun yolcusu olduğumuzu biliyoruz"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da "Zorlu bir yolun yolcusu olduğumuzu biliyoruz. Bu yolu yürürken ayağımıza engebeler takılacağını, bazen ayağımıza takılan her engebede dümdüz yürüyeceğimizi bilerek başladık bu yola. Asla vazgeçmeyeceğimizi, asla bu yoldan geri dönmeyeceğimizi haykırdık. Çünkü şunu biliyoruz; AKP faşist rejimine karşı bu rejimi yenmeye ve yenilmesine neden olacağız. Çünkü bu yol bizim yolumuzdur. Çünkü bu yol özgürlüğün ve devrimin yoludur" dedi.

Kaynak: ANKA

