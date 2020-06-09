Başkonsolos Lika'dan ETSO'ya ziyaret - Son Dakika

Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosu Selim Lika, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Zıpkınkurt ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne'nin Balkan ülkelerine açılan kapı olduğunu belirten Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"İlimiz ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Sınırda komşu olan Yunanistan ve Bulgaristan ile odalar ve ayrıca iş adamlarıyla işbirliğimiz bulunmakta. Üyelerimizin yeni ülkelere açılması, iş hacimlerini büyütmesi için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda Karadağ'ın ekonomik ve sektörel verilerini ilimiz verileri ile karşılaştırıp yapılabilecek olan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunabilir, sektör temsilcilerini bir araya getirecek toplantılar düzenleyebiliriz."

Lika da Karadağ'ın ticari hacmi hakkında bilgi verdi.

Karadağ ile başta tarım ve turizm olmak üzere bir çok sektörde işbirliği yapılabileceğini aktaran Lika, "Üyeleriniz ile ülkemizin ortak iş yapması bir fırsat çünkü Karadağ'da özellikle tarım alanında hem ihtiyaç hem de teşvik var." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, ETSO Genel Sekreteri Nevzat Taşkın ve AB Dış İlişkiler Sorumlusu Güliz Elif Yardımcı da yer aldı.