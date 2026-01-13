Başkonsolos Mendeli Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkonsolos Mendeli Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Başkonsolos Mendeli Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
13.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları inceledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mendeli, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Mendeli, 2026'nın ilk gününde soğuk havaya rağmen farkındalık olması için birçok kişinin Gazze için toplandığını, kendisinin de burada bulunduğunu ifade etti.

Mendeli, Gazze'de yaşananları kabul edilemez bulduğunu belirterek bu nedenle bu fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen" fotoğrafına oy veren Mendeli, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında milli oyuncu Alperen Şengün'ün yaptığı mücadelenin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının yaşamış olduğu insanlık dışı ambargolar ve Kıbrıs sorunu" ile benzerlik gösterdiğini belirtti.

Zalihe Mendeli, "O da bir nevi yarış gibidir ve Kıbrıs Türk halkı da inşallah bir gün Alperen gibi smaç yapıp da Kıbrıs sorununa çözüm bulur diye düşünüyorum. Uluslararası camianın yapmış olduğu bu insanlık dışı izolasyonlara bir an önce son vermesi son derece önemlidir. Alperen'in de bu smaçını ona benzettiğim için buna oy veriyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafını seçen Mendeli, son dönemde orman yangınlarının arttığını ve bu yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlar ve itfaiyecilerin olduğunu belirterek, "Ben bu fotoğrafı çeken muhabirimize çok teşekkür etmek isterim. Kolay değil zor şartlarda bu kadar güzel bir kareyi yakalamak. Hem buradaki itfaiyecimizin yaptığı emeği ortaya çıkardığı hem de zor şartlarda muhabirlerimizin aslında gerçekten büyük emek sarf ederek bizlere yaşananları bir şekilde gösterdikleri için 'Ateş kasırgasına' oy veriyorum." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Mendeli, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

İstanbul'un Galata Kulesi olmadan bir anlamı olmayacağını ve dolunaysız da ruhsuz olacağını söyleyen Mendeli, bu nedenle bu fotoğrafı seçtiğini dile getirdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin çektiği "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Mendeli, bu kategoriye yer verdiği için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Zalihe Mendeli, Gazze'de özellikle en çok çocukların durumuna üzüldüğünü dile getirerek "(Çocuklar) Daha hayattan hiçbir şey anlamadan kendilerini bu soykırımın içinde buldular. Aslında yıllar önce biz de Kıbrıs Türk halkı olarak benzer şeyler yaşadık. Onun için acılarını yürekten paylaşıyorum. Bunlar kabul edilemez. İnsan haklarından bahsedenlerin sadece seyirci kaldıkları bir durum bu aslında." diye konuştu.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafına oy veren Başkonsolos, bazen beklenmedik zamanlarda, beklenmedik tesadüflerle karşı karşıya kalınabileceğini belirterek bu fotoğrafı beğendiğini söyledi.

Mendeli, "Anadolu Ajansının çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Muhabirlerini çok başarılı buluyorum. Bugün bu oylamaya katılmaktan dolayı da onur duydum." dedi.

Üçüncü kez Yılın Kareleri oylamasına katıldığını kaydeden Mendeli, "Her yıl heyecanla bekliyorum açıkçası. Bir sonraki yıl acaba nasıl kareler olacak? Ben tüm muhabirlerimizi tebrik etmek istiyorum. Çok zor şartlarda, bazen ölümle burun buruna geldikleri zamanlar oluyor." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte çok zorlandığını belirterek "Keşke imkanım olsa hepsine oy vermek isterdim. Bu yıl bir başka güzeldi. Tabii ki dört kategorinin dışında Gazze'yle ilgili kategori açılması, yakın çevremizde yaşananlara dikkati çekmek çok önemliydi. Bu bağlamda da ben Anadolu Ajansına bu güzel fikrinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkonsolos Mendeli Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı
Volkan Demirel’den Montella’ya sert hareket Bilal Erdoğan tepki gösterdi Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Julia Roberts, Altın Küre’de ödül yerine bol bol alkış aldı Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı

13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:23:42. #7.11#
SON DAKİKA: Başkonsolos Mendeli Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.