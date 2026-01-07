Başoğlu: Esnafın sesi için adayım - Son Dakika
Başoğlu: Esnafın sesi için adayım

07.01.2026 13:25
Hüseyin Başoğlu, mevcut yönetimi eleştirerek esnafın sorunlarına çözüm odaklı bir yönetim vaad etti.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adaylığını duyuran Hüseyin Başoğlu, mevcut yönetimin esnafın sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz kaldığını savunarak, "Maalesef gördük ki bugün odamız, esnafı destekleyen bir kurum olmaktan çıkmış, sadece faaliyet belgesi veren bir makama dönmüştür" dedi.

Hüseyin Başoğlu, gazetecilerle bir araya gelerek, 11 Ocak'ta yapılacak genel kurul öncesi adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başoğlu, 2 bin 905 üyenin oy kullanacağı seçimler için ekibiyle birlikte uzun süredir saha çalışması yürüttüklerini belirtti. Ziyaret ettikleri esnaftan mevcut yönetimle ilgili sitemler duyduklarını ifade eden Başoğlu, odanın işlevini tam anlamıyla yerine getiremediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Son 3 aydır ekibimle birlikte sahadayız. Kapısını çaldığımız her esnafımızdan benzer bir sitem duyduk. Maalesef gördük ki bugün odamız, esnafı destekleyen bir kurum olmaktan çıkmış, sadece faaliyet belgesi veren bir makama dönmüştür. Esnafımızın sorunları görmezden gelinmiş, odası olan esnafımız, kendi çatısı altında hazin bir yalnızlığa itilmiştir. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle bağı kopan esnafımız, çözüm bulacağı yerde çaresiz bırakılmıştır."

"Esnaf halkın kendisidir, sokağın sesidir"

Vaatlerini anlatan Hüseyin Başoğlu, "Esnaf halkın kendisidir, sokağın sesidir. 5362 sayılı kanun bize sadece evrak işlerini değil, esnafın hakkını korumayı, haksız rekabeti önlemeyi ve esnafın yerel ekonomideki yerini güçlendirmeyi emreder. Biz eğitimden danışmanlığa, krediden arabuluculuğa kadar her alanda esnafımızın yanında olacağımız bir yönetim anlayışı vaat ediyoruz" dedi.

"Unutmayın, esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur"

Sahada büyük bir destek gördüklerini dile getiren Başoğlu, "Biz buraya sadece bir makama aday olmaya değil, esnafın hazin yalnızlığına son vermeye geldik. Sahada gördüğümüz o büyük destek değişim vaktinin geldiğinin en büyük kanıtıdır. Unutmayın; esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Esnaf gülerse, halk güler. Ben ve ekip arkadaşlarım, Kocaeli esnafının gür sesi olmak için bu yola baş koyduk. İnanıyorum ki birlikte hareket edip, kararları ortak akılla verdiğimizde, daha güzel günler bizim olacaktır" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

