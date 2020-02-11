Başörtülü kadınlara hakaret eden Şişli, savcılığa ifade verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başörtülü kadınlara hakaret eden Şişli, savcılığa ifade verdi - Son Dakika

Başörtülü kadınlara hakaret eden Şişli, savcılığa ifade verdi

6 saat önce

Başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açığa alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, savcılığa ifade verdi.

Başörtülü kadınlara hakaret eden Şişli, savcılığa ifade verdi, System.String[]

Başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açığa alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, savcılığa ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından adliyeden ayrılan Şişli'nin suçlamaları reddettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları (İSMEK) çalışanlarının 'hakaret' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından şikayetçi olduğu Yeşim Meltem Şişli, savcılığa ifade verdi.

İBB kararıyla dün açığa alınan Şişli, sabah saatlerinde avukatlarıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Şişli, burada soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'a şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat savcılığa ifade veren Şişli'nin suçlamaları reddettiği öğrenildi. Şişli'nin İSMEK'ten çıkarılan işçilerin kendisine iftira attıklarını söylediği kaydedildi.

İBB'deki görevinden dün açığa alınan Yeşim Meltem Şişli, ifadesinin ardından basın mensuplarını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.

(İrem Demir - Mehmet Yusuf Melikoğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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