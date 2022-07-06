Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Can Ataklı'ya ceza

İSTANBUL - Gazeteci Can Ataklı'nın EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada mahkeme, Ataklı'yı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 10 bin 110 lira adli para cezasına çarptırdı.

Gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise suçun unsurunun oluşmadığını, aşağılamanın da söz konusu olmadığını savunarak müvekkilinin beraatını talep etti.

10 bin 110 lira para cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezayı 10 bin 110 lira adli para cezasına çeviren mahkeme, cezada herhangi bir indirim veya erteleme uygulamadı.

"Can Ataklı ifade özgürlüğünü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli bu söylemleriyle toplum içinde ayrımcılığa sebebiyet vermiştir"

Duruşmanın ardından açıklama yapan avukat Helin Görgül, "23 Mart 2020 tarihinde EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Can Ataklı hakkında dava açılmıştı. Can Ataklı ifade özgürlüğünü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli bu söylemleriyle toplum içinde ayrımcılığa sebebiyet vermiştir" dedi.

Can Ataklı, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü, türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" demişti.