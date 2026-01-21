Başsavcı Çelenk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Başsavcı Çelenk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

21.01.2026 13:18
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları seçti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelenk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışma kapsamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Çelenk, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'nun "Sarmanla sarılan", "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" adlı fotoğraflarına oy veren Çelenk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" isimli fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraflar arasında tercih yapmanın kolay olmadığını belirten Çelenk, emeği geçenlere teşekkür etti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Mustafa Çelenk, Başsavcı, Güncel, Bursa, Son Dakika

