Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, dünyaevine girdi - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünyaevine girdi.
Ankara'daki bir otelde gerçekleşen nikaha siyaset, yargı, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri konulu genelgesine uygun şekilde gerçekleşen nikahta çiftin şahitliğini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in de aralarında bulunduğu birçok isim yaptı. Öte yandan sosyal mesafe kuralına uyulan nikahta, yiyecek ve içecek ikramı ile müzik yayını yapılmadı. Nikah, 1 saatin ardından son buldu.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:40 - Kaynak: DHA
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