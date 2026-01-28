Başsavcı Taşkoparan'dan Spor Müdürü'ne Ziyaret

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret etti.
Taşkoparan, makamında ziyaret ettiği Babuşcu'ya görevinde başarı diledi.
Babuşcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Babuşcu, kentin adını sporla duyurmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
