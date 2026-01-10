Çorum'un Dodurga ilçesinde avlanırken Kızılırmak Nehri kenarındaki bataklığa saplanan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Bölgede avlanan A.K'nin (52), 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak Çatar Mahallesi yakınlarında Kızılırmak Nehri kenarındaki bataklıkta mahsur kaldığını belirtmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, avladığı ördeği almaya giderken çamura saplanan A.K'yi halat yardımıyla kurtardı.
Son Dakika › Güncel › Bataklığa Saplanan Avcı Kurtarıldı - Son Dakika
