Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti - Son Dakika
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Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti

09.06.2022 07:45

Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti Bursa'da Ulubat gölünün kenarında bulunan bataklık alanda bitkin düşen boz ayı yavrusunun yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti

BURSA - Bursa'da Ulubat gölünün kenarında bulunan bataklık alanda bitkin düşen boz ayı yavrusunun yardımına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma ekiplerince boz ayı yavrusu tedavi edilmek üzere Karacabey ayı barınağına teslim edildi.

Bursa il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ulubat gölünün kenarında kıyı kontrolü yaptığı sırada vatandaşların göl kenarında bulunan bataklık bir alanda ayı yavrusu gördükleri söyledi. Bunun üzerine tarif edilen bölgeye giden ekipler, boz ayı yavrusunun bitkin şekilde dolaştığını gördü. Doğa koruma ekiplerince yakalan boz ayı yavrusu tedavisi yapılmak üzere Karacabey ayı barınağına teslim edildi.

Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti
Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti
Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti
Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

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