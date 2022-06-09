Bursa il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ulubat gölünün kenarında kıyı kontrolü yaptığı sırada vatandaşların göl kenarında bulunan bataklık bir alanda ayı yavrusu gördükleri söyledi. Bunun üzerine tarif edilen bölgeye giden ekipler, boz ayı yavrusunun bitkin şekilde dolaştığını gördü. Doğa koruma ekiplerince yakalan boz ayı yavrusu tedavisi yapılmak üzere Karacabey ayı barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bataklıkta bitkin düşen ayı yavrusunun imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

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