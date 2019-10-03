Son Dakika Haberleri: Batı Afrika'dan terörle mücadele için 500 milyon dolar
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Batı Afrika'dan terörle mücadele için 500 milyon dolar

1 saat önce

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkeleri, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlen "Batı Afrika'da Güvenlik Finansmanı" konulu toplantıda terörle mücadele için 500 milyon dolar destek kararı aldı.

Batı Afrika'dan terörle mücadele için 500 milyon dolar, System.String[]

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkeleri, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlen "Batı Afrika'da Güvenlik Finansmanı" konulu toplantıda terörle mücadele için 500 milyon dolar destek kararı aldı.

Toplantının bitimindeki basın açıklamasında konuşan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, UEMOA üyesi ülkelerin terörle mücadele için kendi kaynaklarından 500 milyon dolar ayırma kararı verdiklerini ifade etti.

Talon, "Hayat mücadelemize katkı sağlamak için 500 milyon doları serbest bırakma kararı aldık. Kendimizi kendi kaynaklarımızla finanse edebiliyoruz. Harekete geçebildiğimizi göstermek istedik." dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de toplantının Batı Afrika'nın kendi kaynaklarını devreye sokmanın yollarını bulmayı amaçladığını, barış ve güvenlik olmadan her şeyin rastgele bir hale dönüştüğünü kaydetti.

Sall, "Barış ve güvenlik, ülkelerimiz için bir ölüm kalım meselesi." ifadesini kullandı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, 13 Eylül'de Burkina Faso'da düzenledikleri terörle mücadele zirvesinde, terörle mücadele için 1 milyar doları devreye sokma kararı almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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