Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildi - Son Dakika
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Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildi

16.08.2022 01:44
Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin Bauchi eyaletinde 13 kişide Lassa ateşi görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 25 eyaletine yayıldığı ifade edildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 880'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 165 kişinin salgından yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 13 Lassa ateşi vakası tespit edildi - Son Dakika
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