Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohamed Juldeh Jalloh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, protesto sırasında hem polislerden hem de sivillerden hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 'çok sayıda' kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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