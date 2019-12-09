Son Dakika Haberleri: Batı Afrika ve Sahel'de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı
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Batı Afrika ve Sahel'de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı

6 saat önce

Afrika'nın batısı ve Sahel bölgesinde, güvenlik eksikliği ve topluluklar arası şiddetin artması sonucu, son bir yılda acil gıda ihtiyacının iki katına çıktığı bildirildi.

Batı Afrika ve Sahel'de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı, System.String[]

Afrika'nın batısı ve Sahel bölgesinde, güvenlik eksikliği ve topluluklar arası şiddetin artması sonucu, son bir yılda acil gıda ihtiyacının iki katına çıktığı bildirildi.

Gıda Krizi Önleme Ağından (RPCA) yapılan açıklamada, 16 ülkeyi kapsayan bölgede gıda krizinden en fazla Nijerya, Nijer ve Burkina Faso'nun etkilendiği belirtildi.

Nijerya'da 4, Nijer'de 1,5 ve Burkina Faso'da 1,2 milyon kişinin acil gıda ihtiyacı bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede güvenlik sorunlarındaki artışın evlerinden olan insanların sayısında keskin bir yükselişe yol açtığı, bunun da gıda kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı ve yerel geçim kaynaklarını bozduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede geçen yıl 4,8 milyon kişi acil gıdaya ihtiyaç duyarken bu sayının bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 9,4 milyona ulaştığı aktarıldı.

RPCA uzmanları, gelecek yıl haziran ila ağustos ayı arasında bu sayının 14,4 milyona çıkabileceğini belirtiyor.

Nijerya, Afrika, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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