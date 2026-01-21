Batı Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, yarın Batı Akdeniz'in kuvvetli yağışların etkisinde kalacağı; sel, su baskını, hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Batı Akdeniz'de yarın görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa), güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.