Son Dakika Haberleri: Batı Balkanlar'da "Küçük Schengen" için ilk adım - NOVİ
Son Dakika Güncel Batı Balkanlar'da 'Küçük Schengen' için ilk adım - NOVİ

Batı Balkanlar'da "Küçük Schengen" için ilk adım - NOVİ

9 dakika önce

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bölgesel ticareti ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak bildiri imzaladı.

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bölgesel ticareti ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak bildiri imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir araya gelerek, "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımını attı.

Üç lider, sermayenin ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak, bölge ülkeleri arasındaki ticareti artırmak amacıyla ortak bildiri imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bölgenin ekonomik anlamda kalkınması noktasında imzalanan bildirinin önemine dikkati çekerek, 12 milyon insanın yaşadığı bölgede sermayenin, malların ve insanların dolaşımının kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Arnavutluk Başbakanı Rama da tarihin ve bürokrasinin esiri olmamak gerektiğinin altını çizerek gelecek nesilleri için yeni adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ise bölgenin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Batı Balkanlar artık 19. yüzyılda olduğu gibi barut fıçısı değil. Bölge artık barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve refahı amaçlıyor." dedi.

"Küçük Schengen" olarak nitelendirilen ve 2021'den itibaren yürürlüğü girmesi beklenen bildiri, bölge ülkeleri arasında kimlik kartlarıyla geçiş yapılmasını öngörüyor.

Liderler, diğer Batı Balkan ülkelerine de söz konusu girişime katılma çağrısında bulundu.

Batı Balkanlar'da Küçük Schengen için ilk adım - NOVİ

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:13 Kaynak: AA
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