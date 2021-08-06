Batı Karadeniz'in ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi'nin temeli atıldı

KARABÜK - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin üçüncü dönem projelerinden biri olan Bilim ve İnovasyon Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı projelerini ardı sıra faaliyete geçirmeye başladı. Vergili'nin üçüncü dönem projelerinden olan ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi için temel atma töreni yapıldı.

Törene, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Ak Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bilim ve İnovasyon Merkezi 6-18 yaş aralığındaki öğrenciler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir merkez olacak. Sadece kentteki öğrencilere hizmet etmekle kalmayacak olan merkez, bölgede ilk ve tek olması açısından da şehir turizmini de canlandıracak.

Tören öncesi konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, ülkenin geleceğini emanet edecekleri gençlere çok güzel bir tesisi kazandıran Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu tesisin, gençlerimizin yetiştirilmesi ve geleceğe taşınması adına, onların gelecek teknolojilerle yetiştirilmesi, bilim adına güzel bir altyapıda hazırlanması, teknolojiye uyarlı bir gençlik yetiştirilmesi adına çok önemli olacağını değerlendiriyorum. Öğrencilerimiz okullarımızda eğitimlerini sürdürürken, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin öğretileceği ve aynı zamanda uzay bilimlerinin de yakında takip edilebileceği bir altyapıyı burada bulmuş olacaklar."

Şuana kadar gerçekleştirilen 500 milyonun üzerindeki projeleri kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Şuanda kesintisiz ulaşım, Bilim ve İnovasyon Merkezi, Belediye Sağlık Tarama ve Tedavi Merkezi, Yağmur Suyu Drenaj, Kanyon Park ve Düğün Salonu, Yeni Sosyal Yaşam Merkezleri ve Hayvan Hastanesi projelerimiz devam ediyor. Biz bunları hep beraber yaptık. Karabüklülerle birlikte yaptık. Şehrimizdeki kurum ve kuruluşlarla en iyi şekilde işbirlikleri geliştirerek yaptık" dedi.

"Gençlerimizin ufkunu açacak projelere başlıyoruz"

Temeli atılan Bilim ve İnovasyon Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Vergili, "Şuanda temelini atacağımız Bilim ve İnovasyon merkezinin ihale bedeli 17 milyon 853 bin lira. Merkezimiz 100 metrekare idari, 170 metrekare restoran, 60 metrekare konferans ve seminer salonu, 135 metrekare tematik bilim kafe, 45 metrekare bilim evi kafe, 50 metrekare hediyelik eşya reyonu, 114 metrekare fizik konsepti, 79 metrekare kimya konsepti, 79 metrekare biyoloji konsepti, 39 metrekare matematik konsepti, 29 metrekare coğrafya ve tarih konsepti, 154 metrekare göklerdeyim konsepti, 154 metrekare olay yeri inceleme konsepti, 114 metrekare yapay zeka laboratuvarı, 39 metrekare planetaryum ve 29 metrekare gelecek tarım uygulamaları konseptinden oluşuyor. Bu merkezi oluşturmamızda bizlere tüm desteğini sunan Sayın Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Artık gençlerimizin ufkunu açacak projelere başlıyoruz ve en kısa sürede bu projelerimizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.