İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
16.01.2026 15:12
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Haber Videosu

İsrail ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi helikopter, işgal altındaki Batı Şeria'da başka bir helikopter ile havada taşınırken halatın kopması sonucu yere düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken helikopterin değerinin 6 milyon dolar (Yaklaşık 260 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait arızalı bir helikopter, başka bir helikopterle taşındığı esnada halatın kopması sonucu düştü.

HELİKOPTER TAŞINIRKEN DÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, salı günü hafta olumsuz hava şartları nedeniyle Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopterin işgal altındaki Batı Şeria'da açık bir alana iniş yaptığı belirtildi. Bu sabah başka bir helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında, taşınan helikopterin halatın kopması sonucu düştüğü ifade edildi. Ö

DEĞERİ 6 MİLYON DOLAR

len ya da yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Helikopterin yere çakıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Helikopterin değerinin 6 milyon dolar (Yaklaşık 260 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yanshuf, İbranice'de Owl olarak bilinen Black Hawk helikopterlerini hem rutin ulaşım görevlerinde hem de askeri operasyonlar sırasında birliklerin taşınmasında kullanıyor.

Kaynak: İHA
SON DAKİKA: İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı - Son Dakika
