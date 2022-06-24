Batı Şeria'daki yerleşim karşıtı protestolarda 14 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eylemlere müdahalesinde 14 Filistinli yaralanırken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın Beyt Decin, Beyta, Karyut ve Kefr Kadum beldelerinde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eylemler düzenledi. İsrail askerleri, Filistinlilere kauçuk kaplı mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerdeki müdahalelerde 9 kişinin kauçuk kaplı mermiyle, 4 kişinin darp ve düşme sonucu, bir sağlık görevlisinin de gaz bombasının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra 117 kişinin de atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

Filistinliler, Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü protestolar düzenlerken, İsrail güçleri de bunlara müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buradaki Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.