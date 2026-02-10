Batı Trakya'da Davalık Soruşturma Yüksek Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batı Trakya'da Davalık Soruşturma Yüksek Mahkemeye Sevk Edildi

10.02.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya Türkleri aleyhine yayınlar sonrası açılan dava, Yüksek Mahkemeye sevk edildi.

Batı Trakya Türkleri aleyhine yapılan yayınlarla ilgili 17 Türk azınlık mensubunun 2022 yılında yaptığı ortak açıklama sonrasında, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve gazetecilik yapan bir kişinin suç duyurusuyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava Yüksek Mahkemeye sevk edildi.

Gümülcine Ceza Mahkemesi'nde ilk kez görülen duruşmada, daha önce Gümülcine ve İskeçe'de ifadeleri alınan sanıklar, kendilerine gönderilen resmi bildirimler doğrultusunda hakim karşısına çıktı.

Sanıkların avukatı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, savunma makamının talebi ve Yunan Ceza Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda dosyanın Yüksek Mahkemeye sevk edildiğini söyledi. Avukat, ileri bir tarihte yeni duruşma günü belirleneceğini kaydetti.

Duruşma sonrası adliye çıkışında suç duyurusunda bulunan kişi, bazı sanıkların istememelerine rağmen fotoğraflarını çekti. Bu kişi, aynı zamanda bazı sanıklara sözlü sataşmalarda bulundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun bazı üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 azınlık mensubu, 2022 yılında azınlığı hedef alan yazılara tepki göstererek yetkilileri önlem almaya çağıran ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Söz konusu açıklamanın kendisini hedef aldığını öne süren gazeteci, yargıya başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya'da Davalık Soruşturma Yüksek Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buca Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
Ayrılık adım adım yaklaşıyor Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa’sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
CHP’den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım
Sadettin Saran’dan Erman Toroğlu’nun iddiaları hakkında açıklama Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 19:16:47. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Trakya'da Davalık Soruşturma Yüksek Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.