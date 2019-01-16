Son Dakika Haberleri: Batman Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis-Adliye Sarayı

Batman Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis-Adliye Sarayı

31 dakika önce

Batman Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18'er yıl hapis-ADLİYE SARAYI(Tür: Yurt)

Batman Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18'er yıl hapis-ADLİYE SARAYI

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:27 Kaynak: DHA

Batman, Güncel
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