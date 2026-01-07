Batman'da 3.810 Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Batman'da 3.810 Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

Batman'da 3.810 Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı
07.01.2026 18:09
BATMAN'da TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 3.810 konut için kura çekimi yapıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Batman'da inşa edilecek olan 3 bin 810 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bulunan Hatice Nasıroğlu konferans salonunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimini takip edenler için konferans salonunun dışında da dev ekran kuruldu. Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Ekrem Canalp, vali yardımcıları, TOKİ Daire Başkanı Fikret Dikkanoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'ARTIK DEPREME KARŞI GÜVENLİ, SAĞLAM KONUTLAR İNŞA EDEBİLİYORUZ'

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, talihlileri tebrik ederek, "Ülkemiz cennet gibi bir ülke. Denizleriyle, ovalarıyla, akarsularıyla, gölleriyle, dağlarıyla, yaylalarıyla harika bir ülkede yaşıyoruz. Fakat her güzelliğin bir kusuru da vardır. Bizim ülkemizin de küçük bir kusuru var, deprem. Deprem tabi güvenliği tehdit eden çok önemli bir doğa olayı. Fakat biz 2000'li yıllara kadar bu tehlikeden ders alıp, ona karşı bir tedbiri uygulamaya koyamadık. 2000 yılından sonra yeni bir yönetmelikle depreme karşı TOKİ örneğinde olduğu gibi ki bizim TOKİ'miz ülkemizin sınırlarını aşan uluslararası üne kavuşmuş çok kıymetli bir markadır, çok kıymetli bir inşaat yapım kurumudur. TOKİ ile yaptığımız yeni konutlarda şunu ispatladık. Artık depreme karşı güvenli, sağlam konutlar inşa edebiliyoruz. Bunu ben Adıyaman'da gördüm. Adıyaman'da depremden sonra 3 ay kaldım. Orada çeşitli incelemeler yaptım. Çok yüksek katlı olmalarına rağmen TOKİ binaları yıkılmadı. Şuna gelmek istiyorum. Demek ki, biz nervürlü demirinden inşaatın en yüksek katına kadar planlamayı ve malzemeyi doğru temin edip kullanırsak sağlam binalara erişmemiz gayet rahat mümkün olabilmektedir. Fakat gelin görün ki, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren yapılan hesaplara göre 6,5 milyon 2000 öncesi yönetmeliklere göre yapılmış konut stokumuz var. Bu ne demektir? Konutlarımız güvenli değil. Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda sabaha kadar rahat uyuyabilme konforuna sahip değiliz. Bundan dolayıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldikten hemen sonra 'Siyasi hayatıma mal olsa da ben bu kentsel dönüşümü gerçekleştireceğim' diye halka açık bir söz vermiştir ve gerçekten çalışmalar başlatıldı. 455 bin konutu biz 2 sene gibi kısa bir sürede yaptık. Bu sadece konut imar etme işi değildi. Bu aynı zamanda depremde zarar gören, açıkta kalan insanların da ihtiyacını gidermek, onlarla da hemhal olmak, onlarla o sıkıntıların baş etmeye çalışmasını dahi içeren bir çalışmaydı. Sözün başında dedik. Binalarımız çürük. Bu çürük binalardan vatandaşlarımızı çekip çıkarmak, onları güvenli binalara yerleştirmek ve geçen sene ilan edildi biliyorsunuz, yeni 'Türkiye Yüzyılı'na uygun binalarda yaşamak için Sayın Cumhurbaşkanımız 500 bin konut projesiyle işe tekrar koyuldu. Bugün burada 500 bin konutun Batman'a düşen kısmıyla alakalı bir çekiliş yapacağız, bir kura çekilişimiz olacak. Ben şimdiden talihlilerimizi tebrik ediyorum. O yuvalarda uzun, sağlıklı ömür sürmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

