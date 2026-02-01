Batman'da Ağaç Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Batman Belediyesi kentte ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ağaçların sağlıklı gelişimini sağlamak ve can ile mal güvenliğini korumak amacıyla başlatılan budama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda, elektrik tellerine zarar verebilecek ve sürücülerin görüş mesafesini kısıtlayan dalların budanmasına öncelik veriliyor.