Batman'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Yaralandı

07.12.2025 11:48
Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Y.A. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı.

Olay 19 Mayıs Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganların bıçak kullanması sonucu Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Batman, Kavga, Suç

