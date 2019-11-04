Son Dakika Haberleri: Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Batman'da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Batman'da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü'nce, DEAŞ terör örgütü adına kentte faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yaptıkları ve halen tutuklu bulunan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk isimli şahsın videolarını paylaştıkları ayrıca sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağının resminin bulunduğu hediyelik eşyaları sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahısların tamamı adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı! Binlerce beğeni aldı Sen Anlat Karadeniz'in 'Asiye'si Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:47:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]