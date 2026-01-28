Batman'da Dolandırıcılığa Tutuklama - Son Dakika
Batman'da Dolandırıcılığa Tutuklama

28.01.2026 13:18
Batman'da kendilerini polis tanıtan 2 zanlı, 1,2 milyon lira değerinde altın dolandırıcılığından tutuklandı.

Batman'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık 2025'te kendilerini komiser olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı telefonla arayarak Batman'da bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini, kimliğinin olay yerinde bulunduğunu ve altınlarının mukayese edilmesi gerektiğini söyleyerek yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 106 gram altın ve 12 Cumhuriyet altınını alarak ortadan kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren S.T. ve M.V.A'nın, Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

