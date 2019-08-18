Son Dakika Haberleri: Batman'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Batman'da düğün salonu önünde kamyonetin çarpığı çiftten biri öldü diğeri yaralandı.

Batman'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Batman'da düğün salonu önünde kamyonetin çarpığı çiftten biri öldü diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batman- Beşiri kara yolundaki bir düğün salonuna giden Mahmut (54) ve Gülseren Tan (52) çiftine, N.Ö. yönetimindeki 46 PA 693 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Gülseren Tan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mahmut Tan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü N.Ö, polise teslim oldu.
Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI
Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]