Batman'da durdurulan araçta 4 bin 700 paket zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak araçta arama yaptı.

Batman 'da durdurulan araçta zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

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