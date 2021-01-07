Batman'da durdurulan araçta 4 bin 700 paket zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da durdurulan araçta 4 bin 700 paket zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

07.01.2021 19:11
Batman'da durdurulan araçta 4 bin 700 paket zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Batman'da durdurulan araçta zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Batman'da durdurulan araçta zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak araçta arama yaptı.

Aramada koltuk altına zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da durdurulan araçta 4 bin 700 paket zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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