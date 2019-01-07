Son Dakika Haberleri: Batman'da Geçici İş Kuyruğu

Batman'da Geçici İş Kuyruğu

37 dakika önce

BATMAN'da, kamu kurumlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş başvurularının ilk gününde uzun kuyruklar oluştu.

Batman'da Geçici İş Kuyruğu, System.String[]
BATMAN'da, kamu kurumlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 2 bin kişilik geçici iş başvurularının ilk gününde uzun kuyruklar oluştu.

Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 2 bin kişinin 6 ay süreyle Türkiye İş Kurumu (İşkur) aracılıyla istihdam edileceği açıklandı. Başvuruların başladığı bugün, çok sayıda işsiz Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. Geçici işten yararlanmak isteyenler, İşkur önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cuma gününe kadar sürecek başvuruların ardından noter huzurunda yapılacak kurayla istihdam edilecek 2 bin kişi belirlenecek. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Batman, Güncel
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