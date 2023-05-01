Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı - Son Dakika
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Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı

02.05.2023 10:19
Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı

Batman'da manzara izlemek isteyen 22 yaşındaki genç, uçurumdan düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç hastanede tedavi altına alındı.

Beşiri ilçesine bağlı Kıra Dağı'nda meydana gelen olayda, uçurumun kenarında manzarayı izlemek isteyen Abdulkadir G. (22), 20 metre yükseklikten dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Beşiri, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı - Son Dakika


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