Beşiri ilçesine bağlı Kıra Dağı'nda meydana gelen olayda, uçurumun kenarında manzarayı izlemek isteyen Abdulkadir G. (22), 20 metre yükseklikten dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı - Son Dakika