Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı
22.12.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı
Haber Videosu

Batman'da servis midibüsünün çekiciye arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman'da bir servis midibüsünün çekiciye arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SERVİS MİDİBÜSÜ, ÇEKİCİYE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde meydana geldi. Fevzettin B. (34) yönetimindeki 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römorka, Murat B. (24) yönetimindeki 72 S 0501 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada midibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Güncel, Batman, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Volkan Yesillik Volkan Yesillik:
    Amcalarda yaralı olmasın yeter ki. Dayıları salla... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
200 bin Euro’luk altınla ’komşu’da yakalandı 200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı
Bir köyü zengin eden ürün Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Bakan Şimşek’ten 2026 için heyecanlandıran mesaj Tek tek sıraladı Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı
Sergen Yalçın’ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
“Dışarıdan kadın getirmek yasak“ tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler "Dışarıdan kadın getirmek yasak" tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler
Türkiye’nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada İşte vahşetin nedeni Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni
Sörloth’un Fenerbahçe’den istediği para ortaya çıktı Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

08:46
Şile Belediyesi’ne operasyon 23 şüpheli gözaltına alındı
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı
08:26
Oyun gecesi gözaltı Umut Evirgen’in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
08:19
Spiker mi casus mu Ela Rümeysa Cebeci’yle ilgili gündem yaratacak iddia
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia
07:42
Teröristbaşı Öcalan’dan Mazlum Abdi’ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın
07:24
Piyasalar yangın yeri Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
06:02
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
05:26
Trump’tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim
03:30
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 08:53:58. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.